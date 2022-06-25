Взрыв на Минском заводе силикатных изделий: минчане увидели столб дыма на рассвете 7 25.06.2022, 9:40

12,784

Что произошло?

На Минском заводе силикатных изделий взорвалась алюминиевая пудра.

Об этом сообщает «Наша Ніва».

На складе на территории Минского комбината силикатных изделий ОАО «Белорусский цементный завод» вечером в пятницу случилась вспышка пылевоздушной смеси алюминиевой пудры.

В результате были разрушены стены и крыша. Пострадавших нет.

Читатели onliner.by, которые вчера вовремя легли спать, утром заметили столб дыма на фоне встающего над городом солнца. Это горело здание на территории Минского комбината силикатных изделий. МЧС рассказало, что причиной стала вспышка алюминиевой пудры.

— Ликвидирован пожар в одноэтажном кирпичном складском здании на территории Минского комбината силикатных изделий ОАО «Белорусский цементный завод» по ул. Минина, 28. В результате вспышки пылевоздушной смеси алюминиевой пудры повреждены стены на площади 200 кв. метров и кровля на площади 50 кв. метров. Пострадавших нет. Технологический процесс не нарушен. Причина пожара устанавливается, — сообщила пресс-служба МЧС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».