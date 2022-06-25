Главнокомандующим силами НАТО в Европе назначен специалист по России 1 25.06.2022, 9:44

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Он выступает за расширение Альянса и увеличение расходов на оборону.

Новым главой европейского командования США и главнокомандующими силами НАТО станет четырехзвездный американский генерал Кристофер Каволи, который имеет опыт в связанных с Россией вопросах, выступает за расширение Альянса и увеличение расходов на оборону.

Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что кандидатуру Каволи выдвигал президент США Джо Байден – и Сенат ее поддержал. Каволи командовал армейскими силами США в Европе, а теперь заменит Тода Уолтерса на посту главы европейского командования США и главнокомандующего силами НАТО.

Каволи должен принять командование на церемонии 1 июля.

Журналисты отмечают, что Каволи свободно говорит по-русски и имеет степень магистра по изучению России (Russian studies) в Йельском университете. Он также ранее работал директором по вопросам России в Объединенном штабе Пентагона и дважды командовал войсками в Афганистане.

На слушаниях в Сенате Каволи заявил, что с нетерпением ждет вступления в НАТО Финляндии и Швеции. По его словам, обе страны привнесут в Альянс немало возможностей с первого дня.

Кроме того, Каволи поддерживает страны НАТО, которые увеличивают расходы на оборону. По его мнению, они должны составлять от 2% ВВП.

На саммите НАТО в Мадриде 28-30 июня планируют принять новую стратегическую концепцию Альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что на саммите НАТО Россию признают угрозой, а не партнером, как это было в стратегической концепции 2010 года.

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