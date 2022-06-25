Россия выпустила более 40 ракет по Украине из Беларуси: новые подробности

Россия выпустила более 40 ракет по Украине из Беларуси: новые подробности6
- 25.06.2022, 9:50
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Под основной атакой оказались Житомирская и Черниговская области.
Российская авиация сегодня утром, 25 июня нанесла 44 ракетных удара по двум областям Украины. В частности, под атакой оказались Житомирская и Черниговская области.
Что известно о массированных ракетных атаках по Украине этим утром - собрано в материале РБК-Украина.
Житомирская область
Как рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин, враг ударил 24-мя ракетами по окрестностям города.
"Сегодня утром мы все проснулись от громких взрывов. В Житомир ничего не прилетело, были обстреляны военные объекты вокруг города, ракеты были запущены с территории Беларуси. Суммарно было 24 ракеты запущено по воинским частям и объектам вокруг Житомира", - сообщил мэр Сухомлин.
При этом он отказался комментировать на данный момент, есть ли в результате обстрелов жертвы.
Черниговская область
По данным ОК "Север", также Россия била ракетами и по Черниговской области. Обстрелян поселок Десна.
"Около 05:00 утра Черниговская область подверглась массовому ракетному обстрелу. С территории республики Беларусь с самолетов и с земли было выпущено 20 ракет по поселку Десна. Известно о разрушении объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.
При этом предварительно сообщают, что потери в результате атак нет: подробности уточняются и будут сообщены позже.
Местных жителей призывают не публиковать фото и видео "прилетов".
Били из Беларуси
По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" массированный удар по Украине этим утром авиация России нанесла с территории Беларуси.
По их данным, бомбардировщики вылетели с аэродромов России, влетели в воздушное пространство Беларуси, подлетели к границе с Украиной и запустили ракеты.