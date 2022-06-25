ГУР: Ракетные удары с территории Беларуси – масштабная провокация 4 25.06.2022, 12:13

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В украинской разведке раскрыли подробности ночных обстрелов.

В ночь на 25 июня был зафиксирован первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси.

Об этом сообщает Главное разведывательное управление Минобороны Украины.

"В ночь на 25 июня по территории Украины нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. В частности, российские бомбардировщики "работали" непосредственно с территории Беларуси. Для этого было задействовано шесть самолетов Ту-22М3, которые выполнили пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска - район города Петриков, близ Мозыря, ориентировочно в 50-60 километрах от государственной границы Украины. Бомбардировщики взлетали из аэропорта "Шайковка" калужской области РФ, затем через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси. "Шайковка" на территории РФ. Удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям", - говорится в сообщении.

Это первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси.

"Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине как непосредственного участника", - проинформировали в ГУР МО.

Также стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря российских диверсионных групп, которые планируют подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Возможные провокации могут быть поданы как ответ Украины на проведенные авиаудары.

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