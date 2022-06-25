«Закрыть мне рот — не вариант»: Дарья Лосик опубликовала смелое обращение к Лукашенко 25.06.2022, 12:41

2,120

Жена политзаключенного готова на крайние меры ради освобождения мужа.

Жена политзаключенного Игоря Лосика Дарья обратилась к «гражданину Лукашенко» с предложением заменить мужа на ее саму. Она согласна вся на себя все обвинения против мужа при условии что он сам и их дочь покинут Беларусь. Видеообращение Дарьи опубликовало «Радыё Свабода».

— Я готова добровольно сесть в белорусскую тюрьму и взять на себя все уголовные статьи Игоря взамен на его свободу, — говорит Дарья в видеообращении. — Если вам очень хочется, вы можете набросить мне еще парочку уголовных статей для получения большего удовольствия. Я иду на такой шаг только при условии, что Игорь с дочкой покинет страну. Вы ничего не теряете, ведь в вашем магазине человеческих судеб их количество останется тем же.

Дарья уверена, что ее муж невиновен.

— Изначально я подумала, что следственный комитет написал текст для какого-то степдап-шоу, а не материалы уголовного дела. Да, вы такой строгий, хотите всех нас «проучить». Как посмел этот «народец» вам перечить? Очень даже смеет, и более того, имеет на это право, закрепленное в Конституции нашей страны.

Жена политзаключенного напомнила о правах, закрепленных в Конституции Беларуси, в том числе о праве на свободу мнения. Также она напомнила о массовых акциях несогласия в 2020-м году и масштабных репрессиях, которые, по ее мнению, не могут заставить людей думать по-другому.

— Меня нельзя запугать, проходили, у вас не получается. Закрыть мне рот — увы, тоже не вариант. Ваши ребята знают, где меня найти, а вы знаете, что мне нужно. Все просто, как никогда.

Напомним, Игоря Лосика осудили по так называемому «делу Тихановского». Лосик получил 15 лет колонии усиленного режима. По этому же делу осудили Сергея Тихановского (18 лет), Артема Сакова, Дмитрия Попова (16 лет), Владимира Цыгановича (15 лет), Николая Статкевича (14 лет).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».