Петербурский тупичок 9 25.06.2022, 15:12

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Зачем «дядя Вова» вызвал «мальчика Сашу» к себе на ковер?

Продолжаем внимательно анализировать затейливые «кошки-мышки» между престарелыми диктаторами в связи с последними международными событиями, пишет телеграм-канал «Белорусский стратегический».

Настало время описать взаимосвязи между позицией Казахстана и проблемами Лукашенко.

Итак, на Петербургском международном экономическом форуме президент Казахстана Токаев был единственным главой иностранного суверенного государства.

Но прибыл он на это мероприятие не с целью подписать пару-тройку торгово-экономических договоров, а для того, чтобы на самом высоком уровне объявить об окончательном выходе Казахстана из-под фактического российского протектората: теперь национальные интересы Казахстана прежде всего. И сделал он это красиво, глядя прямо в глаза Путину, продемонстрировав выдержку и восточную невозмутимость.

Внезапность такого шага вызвала у Путина сначала растерянность (да такую, что он по старой школьной привычке полез искать спасения в носу), а затем — натуральную истерику. Ведь Казахстану, занимающему важное геополитическое расположение, прочилась роль главного «серого хаба» для организации параллельного импорта (читай — легализованной на государственном уровне контрабанды).

Мало того, Грузия впервые с 2010 года повысила плату за транзит грузов через свою территорию, подняв стоимость более чем на 40% — с 70 до 120 долларов.

Соответственно, и несколько сомнительные планы по использованию для обхода санкций Армении также стали еще более призрачными.

А ведь ранее главным по этим делишкам был контрабандист Лукашенко. Но в этот раз «колхозный лидер» мало того, что не приехал лично на ПМЭФ, так еще и демонстративно проигнорировал визит путинского спецпосланника Мишустина в Минск, спрятавшись на своей малой родине — в Александрии, заодно проигнорировав и заседание Евразийского межправительственного совета. Даже не поприветствовал его участников!

А ведь там был и глава Армении, с которым можно было пообщаться для поднятия своего имиджа. Но не захотел Лукашенко, стар стал, капризен, труслив…

Поэтому и вызвал срочно «дядя Вова» «неразумного мальчика Сашу» к себе на ковер для укрепления собственного имиджа. Заставив тем самым в очередной раз покраснеть Мишустина, который, получается соврал, заявив, что следующая встреча Путина и Лукашенко состоится в Беларуси в рамках Форума регионов Союзного государства.

Общение Путина и Лукашенко в этот раз какое-то странное выходит: сначала два дня неформального общения в Завидово (но Лукашенко не охотник), а только затем официальная встреча в … Петербурге.

Скорее всего, Путин планирует за два дня убедить в чем-то Лукашенко. И об этом «чем-то» публично объявят в Питере. Что это будет: вхождение Беларуси в состав РФ, или Союза трех государств (Россия, Беларусь и новая Украина под руководством Януковича), или что-то еще, не берется предсказать ни один аналитик. Потому, что прогнозировать действия и поступки безумцев невозможно.

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