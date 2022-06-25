ВСУ отбили атаки россиян на Марьинку, Покровское и Нью-Йорк 2 25.06.2022, 19:20

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинская армия 122-е сутки с начала полномасштабной войны сражается с российскими оккупантами. За прошедшие сутки бойцам удалось отбить несколько атак войск РФ. Об этом 25 июня говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь на ротационной основе выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении оккупанты продолжают усовершенствование оборонных позиций в приграничных районах российской федерации. Враг обстрелял с артиллерии позиций наших войск в районах населённых пунктов Хриновка и Янжуловка Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник принимает меры по обеспечению своих подразделений боеприпасами. Осуществляет меры по восполнению потерь.

На Харьковском направлении враг обстреливал позиции наших войск и элементы инфраструктуры населенных пунктов.

На Славянском направлении украинские воины пресекли попытку вражеского наступления в районе Богородичного и штурм в направлении Мазановки. Оккупанты с потерями отошли.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел. Совершал обстрелы в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка и Северск. С целью выявления позиций наших войск и корректировки огня проводил воздушную разведку БПЛА Орлан-10.

На Лисичанском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Волчоярка, Лоскутовка, Белая Гора, Верхнекаменка, Верхнекаменское, Выемка и Золотаровка.

На Бахмутском направлении оккупанты вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы неподалеку от населенных пунктов Константиновка, Покровское, Николаевка, Вершина, Берестово, Зайцево, Клиново, Нью-Йорк, Владимировка и Ивано-Дарьевка.

Наши защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага в направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. Оккупанты отошли.

В целях сковывания действий наших войск враг проводил демонстративные действия в направлении населенного пункта Вершина. Также противник нанес авиационных ударов вертолетами Ка-52 и Ми-24 недалеко от Павловки.

После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей. В целях истощения личного состава и разрушения фортификационных сооружений враг обстреливал позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

В Акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины оккупанты держат два носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до шестнадцати крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Личный состав врага деморализован, обещаны "огромные" выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск под разными предлогами не производятся. Оккупанты продолжают нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины.

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