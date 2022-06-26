Стало известно, что происходит с подростком, в которого стрелял экс-главарь ГУБОПиК Паршин 26.06.2022, 8:38

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Следствие продолжается.

Парня, в которого стрелял Паршин, отпустили из больницы домой

Как стало известно «Нашай Ніве», парня в которого 21 июня стрелял бывший глава ГУБОПиК Андрей Паршин, отпустили из больницы. Он не в СИЗО, но следствие продолжается.

Происшествие случилось в престижном минском микрорайоне «Каскад». Возле своего дома Паршин пытался разогнать группу детей и подростков возле своего подъезда (младшему в компании было 11 лет), но получил отпор от 16-летнего парня.

В ответ на претензии мужчины старший из детей, 16-летний Евгений Д., говорят, заявил, что «они живут в свободной стране, и вольны выбирать лавочку».

В ответ на дерзкий тон, утверждает свидетель, Паршин ударил подростка — по лицу, по шее.

«Ухватил за майку, разорвав ее одним движением, дал парню по лицу. Но Евгений — кандидат в мастера спорта по гребле, спортивный парень. Он нашел ответный аргумент, в результате чего Паршин оказался на земле. Поднявшись, начал стрелять из пистолета по детям», — сказал «Нашай Ніве» свидетель.

В результате ранение получил тот самый Евгений Д. Пуля попала в ногу.

Провластный канал подтвердил: стрелял в «Каскаде» действительно Андрей Паршин.

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