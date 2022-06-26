Трудовая пенсия по возрасту в Беларуси в 11 раз меньше, чем в Норвегии 3 26.06.2022, 10:27

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Исследователи опубликовали сравнительную таблицу.

Трудовая пенсия по возрасту в Беларуси в 11 раз меньше, чем в Норвегии. Однако средняя белорусская пенсионная выплата выше, чем, например, в Перу, Албании, Молдове и Украине, пишет belmarket.by.

Среди 44 рассмотренных стран самую высокую пенсию получают жители Норвегии: согласно последним официальным данным, 2017 долларов в месяц. Высокими пенсионными выплатами выделяются также Швейцария (1913 долларов) и США (1663 доллара).

В Беларуси, согласно последним официальным данным, пенсию по возрасту получают более 2,6 млн человек, а средняя пенсионная выплата составляет 514,41 рубля, или 183 доллара (в настоящее время — 545 рублей, или более 190 долларов), что соответствует 40-му месту рейтинга.

Низкие выплаты получают пенсионеры в Албании (144 доллара), Молдове (143) и Украине (123).

Исследователи предупреждают, что данные цифры относятся только к трудовой пенсии по возрасту, которая выплачивается из государственного бюджета. Следующий уровень пенсионный системы — это добровольная накопительная система (в Беларуси ее введение планируется с октября 2022 года). Как правило, средства, накопленные благодаря добровольным отчислениям, пенсионер может выводить единовременно по достижении пенсионного возраста или постепенно. Поэтому включение таких накоплений в данное исследование невозможно.

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