Украинский эксперт: Наша задача — свергнуть Лукашенко 13 27.06.2022, 10:02

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фото: ТАСС

Беларусь в любом случае должна быть освобождена.

Украинский эксперт Юрий Романенко в «Фейсбуке» выразил мнение, что задача Украины — добиться освобождения Беларуси:

— Наша стратегия относительно Беларуси должна заключаться в следующем — максимально вооружать свободных белорусов, готовить базу для вооруженного восстания в Беларуси и в нужный момент поднять его, чтобы свергнуть Таракана.

В случае вторжения Луки в Украину, нанести поражение, а потом переносить боевые действия на территорию Беларуси, используя белорусские подразделения для формирования будущей армии свободной Беларуси. Беларусь в любом случае должна быть освобождена, потому что Беларусь под Россией — эта вечная угроза удара по Киеву и западной Украине.

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