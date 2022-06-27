От голода мариупольцы охотятся на голубей 27.06.2022, 8:28

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Фотофакт.

Гуманитарная катастрофа во временно оккупированном украинском Мариуполе усиливается каждый день. Людям буквально нечего есть и они уже охотятся на голубей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Денис Казанский.

"Ловля голубей в Мариуполе. Продуктов хватает не всем, поэтому многие горожане, не получив гуманитарную помощь от российских оккупантов, ловят и едят голубей. Для птиц устанавливают специальные ловушки из ящиков", – написал Денис Казанский, опубликовав фото ловушек.

На фото видно, как люди на обочине дороги установили на палки перевернутые верх дном пластиковые ящики, а под ними насыпали зерно. По задумке, птицы будут прилетать клевать зерно, случайно зацепят палку и окажутся заблокированными по ящиком.

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