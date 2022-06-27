Генштаб ВСУ сообщил о новом успехе на Донбассе 27.06.2022, 9:01

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На некоторых направлениях украинские бойцы заставили врага отступить.

Российские оккупанты проводят обустройство новых позиций в районе Николаевки.

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщает Генштаб ВСУ.

Украинские защитники тем временем в очередной раз сорвали планы оккупантов и остановили вражеское наступление.

"На Бахмутском направлении осуществлял обстрелы наших позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Спорное, Берестовое, Белогоровка, Клиновое и Зайцево. Удар армейской авиации зафиксирован у Покровского. Наши воины обнаружили и обезвредили диверсионно-разведывательные группы вблизи Спорного и Яковлевки, а также отбили штурм в направлении Клиново. Вражеское наступление в районах населенных пунктов Берестово и Вершина остановлено. Оккупанты отошли. Противник проводит обустройство новых позиций, в том числе и блокпостов в районе Николаевки", - говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Также стало известно, что украинские бойцы имели определенные успехи вблизи Верхнекаменки и заставили врага отступить.

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