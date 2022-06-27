В Украине ликвидирован российский майор, который бомбил Чернигов
- 27.06.2022, 9:23
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Смерть российского пилота подтвердили и в РФ.
В Украине ликвидирован российский майор Равиль Гаттаров. Он был пилотом истребителя-бомбардировщика Су-34 вражеских военно-космических сил и сбрасывал бомбы на мирные города.
О "денацификации" и "демилитаризации" очередного военнослужащего путинской армии сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram.
"Пилот Су - 34 майор Гаттаров Равиль официально денацифицирован и демилитаризован", - написал Штефан.
Гаттаров был летчиком штурмовика Су-25 ВКС РФ и бомбардировал украинский Чернигов. Известно, что его ликвидировали еще в начале полномасштабного вторжения путинской армии в Украину, однако тело передали родным только четыре месяца спустя.
Смерть российского пилота подтвердили и в РФ.
Гаттаров являлся уроженцем Челябинской области РФ. По сообщениям в местных соцсообществах, 25 июня оккупанта похоронили в селе Халитово Кунашакского района.
"Проводили в последний путь Равиля Гаттарова, погибшего во время "специальной военной операции" России в Украине. Равиль Романович был майором, летчиком", – говорится в посте.