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ВСУ уничтожили командира мотострелковой роты армии РФ

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  • 27.06.2022, 10:31
  • 5,330
ВСУ уничтожили командира мотострелковой роты армии РФ

Как именно погиб российский оккупант, рассказали СМИ страны-агрессора.

Украинские воины ликвидировали на фронте командира мотострелковой роты армии России Ислама Арчакова, который был родом из Республики Ингушетия Российской Федерации.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram. Смерть оккупанта также уже подтвердили в России.

"Командир мотострелковой роты Ислам Арчаков из Ингушетии вышел из чата. Официально денацифицирован и демилитаризован", – сообщил украинский офицер.

Как именно погиб российский оккупант, рассказали СМИ страны-агрессора. Там пишут, что боевая машина пехоты (БМП), которой он двигался, попала под артиллерийский обстрел.

Ислам Арчаков после окончания Московского общевойскового училища в 2012 году был направлен на службу на Дальний Восток. В 2018 году его перевели в одну из воинских частей Москвы.

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