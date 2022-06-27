ВСУ уничтожили командира мотострелковой роты армии РФ

ВСУ уничтожили командира мотострелковой роты армии РФ12
- 27.06.2022, 10:31
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Как именно погиб российский оккупант, рассказали СМИ страны-агрессора.
Украинские воины ликвидировали на фронте командира мотострелковой роты армии России Ислама Арчакова, который был родом из Республики Ингушетия Российской Федерации.
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram. Смерть оккупанта также уже подтвердили в России.
"Командир мотострелковой роты Ислам Арчаков из Ингушетии вышел из чата. Официально денацифицирован и демилитаризован", – сообщил украинский офицер.
Как именно погиб российский оккупант, рассказали СМИ страны-агрессора. Там пишут, что боевая машина пехоты (БМП), которой он двигался, попала под артиллерийский обстрел.
Ислам Арчаков после окончания Московского общевойскового училища в 2012 году был направлен на службу на Дальний Восток. В 2018 году его перевели в одну из воинских частей Москвы.