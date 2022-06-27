В Беларуси запретили продавать масло известной российской марки 9 27.06.2022, 12:19

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Белорусские эксперты заявляют о недостоверной информации в маркировке продукта.

Госстандарт Беларуси добавил в "черный" список подсолнечное рафинированное дезодорированное масло торговой марки "Счастье есть". Это продукция агрохолдинга "Жемчужина Поволжья" из российского Дзержинск, обращает внимание "Еврорадио".

Белорусские эксперты из Госстандарта заявляют о недостоверной информации в маркировке продукта. По сути, этот товар не является подсолнечным рафинированным дезодорированным маслом высшего сорта. По результатам испытаний анизодиновое число в нем составило 8,2 при регламентированном значении для масел такого сорта — не более 3,0. (Анизидиновое число характеризует свежесть растительных масел и твердых жиров, количество ненасыщенных альдегидов в них.)

Масло этой марки запрещено ввозить и продавать на территории Беларуси.

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