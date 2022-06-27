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Президент Молдовы Санду неожиданно прибыла с визитом в Киев

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  • 27.06.2022, 12:45
  • 7,228
Президент Молдовы Санду неожиданно прибыла с визитом в Киев
Майя Санду
Фото: EPA

Ее визит ранее не анонсировался.

Президент Молдовы Майя Санду сегодня прибыла с неанонсированным визитом в Киев, сообщает NewsMaker.

Информацию о визите 27 июня в Киев и встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердили в администрации Санду.

Отмечается, что Санду посетит столичные пригороды – Бучу, Ирпень и Бородянку. Эти города сильно пострадали от российской агрессии и военных преступлений.

О намерении посетить Киев Майя Санду заявила еще 24 июня.

"Есть это в планах. Но подробности я расскажу, когда мы подтвердим все моменты", — сказала Санду.

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