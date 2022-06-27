Президент Молдовы Санду неожиданно прибыла с визитом в Киев

Президент Молдовы Санду неожиданно прибыла с визитом в Киев7
- 27.06.2022, 12:45
- 7,228
Ее визит ранее не анонсировался.
Президент Молдовы Майя Санду сегодня прибыла с неанонсированным визитом в Киев, сообщает NewsMaker.
Информацию о визите 27 июня в Киев и встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердили в администрации Санду.
Отмечается, что Санду посетит столичные пригороды – Бучу, Ирпень и Бородянку. Эти города сильно пострадали от российской агрессии и военных преступлений.
О намерении посетить Киев Майя Санду заявила еще 24 июня.
"Есть это в планах. Но подробности я расскажу, когда мы подтвердим все моменты", — сказала Санду.