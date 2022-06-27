Для некоторых белорусских дальнобойщиков с 27 июня ввели новшество 1 27.06.2022, 14:11

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Что изменилось для водителей?

В Беларуси с 27 июня ввели изменения для дальнобойщиков, которые работают в иностранных компаниях. Об этом сообщает Транспортная инспекция Минтранса Беларуси. Zerkalo.io узнало подробности новшества, что оно означает для водителей.

Как пояснили в Транспортной инспекции Минтранса, с 27 июня водителям, которые работают на иностранные фирмы (в первую очередь — европейские), не будут выдавать карточки цифрового тахографа (перевозчики называют ее «чип-карта»).

— По той карте, которая у него есть на руках, он (дальнобойщик. — Прим. ред.) может работать. Но если карточка заканчивается, то сегодня он не сможет у нас получить новую. Не дадим не потому, что мы кому-то хотим насолить, это из-за санкций, нам не на чем выдавать карточки — нет микросхем, — сообщили В Транспортной инспекции Минтранса.

В инспекции также добавили, что если санкции будут сняты, то, возможно, что-то изменится. Кстати, те водители, которые работают на белорусских компаниях, пока еще могут получить чип-карты.

Напомним, ранее Транспортная инспекция Минтранса сообщала, что с 15 апреля этого года разрешения на проезд по территории иностранных государств будут выдаваться перевозчикам, которые зарегистрирован в автоматизированной информационной системе «Дазвол». Это сервис по учету и выдаче разрешений на проезд транспортных средств перевозчиков Беларуси по территории иностранных государств. Чтобы получить такой «дазвол», перевозчику нужно отправить в ТИ письменную заявку с подписью руководителя компании.

Ранее предполагалось, что через «Дазвол» создадут централизованную базу данных о транспортных средствах, водителях и ответственных лицах. Это намеревались сделать, чтобы повысить прозрачность процедуры выдачи и распределения разрешений на проезд по территориям иностранных государств.

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