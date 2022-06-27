«Холоднояровцы» поделились эффектным видео, как бронетехника россиян подрывается на мине 2 27.06.2022, 14:34

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Украинские воины не устают уничтожать вражескую бронетехнику.

На этот раз удачной охотой поделились бойцы с 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Видео с российским танком, который подрывается на мине, опубликовали на фейсбук-странице бригады.

- Наступление или досадное самоубийство? Иногда бывает трудно отличить, что именно осуществляют российские войска. Начинаем неделю с оптимистичных видео. Пусть больше российских танков пылают на нашей земле! - говорится в заметке.

По словам "холоднояровцев", за 10 минут загорелся еще один вражеский танк и "разулись" две вражеские бронемашины, "а экипажи спешились и побежали в сторону российских войск".

Как сообщает Генштаб ВСУ, потери оккупантов в войне с Украиной пересекли новую психологическую отметку. С 24 февраля и по сегодняшний день украинские защитники уничтожили не менее 35 тысяч российских "туристов".

В то же время, украинские военные продолжают операцию на Змеином. Ночью было нанесено более 10 точных поражений по захваченному россиянами острове, уничтожена радиолокационная станция и два ЗРК "Панцирь-С1" оккупантов.

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