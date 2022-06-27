Олег Жданов: Путин может поставить перед армией Лукашенко две задачи 7 27.06.2022, 15:40

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Вполне вероятно, что Лукашенко готовится вступить в войну против Украины.

Вполне вероятно, что на сегодняшний день Лукашенко готовится к тому, чтобы вступить в войну. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Скажу так, что вполне вероятно, что Беларусь на сегодняшний день готовится для того, чтобы вступить в эту войну. У Путина действительно очень много рычагов для того, чтобы давить на Лукашенко. Я думаю, что он будет максимально стараться избежать этого шага и по крайней мере до первого июля, когда назначен саммит ОДКБ, возможно, этот приказ отдан не будет", - рассказал эксперт, добавив, что не уделять внимание подготовке на границе белорусских войск к боевому применению невозможно.

"С другой стороны он (Лукашенко) отдает боеприпасы, и есть разговоры о технике российской армии. Это указывает на обратное, потому что отдавать боеприпасы накануне начала вторжения не совсем логично", - отметил военный эксперт.

Жданов подчеркнул, что он пока оставляет вероятность вмешательства 50 на 50, но добавил, что понимает, что Путин будет делать все, чтобы заставить Лукашенко реально ступить в эту войну.

Кроме этого он отметил, что Беларусь уже является членом этой войны, но единственное в чем упирается Лукашенко - это задействование Вооруженных сил Беларуси.

"Она действительно предоставила всю военную инфраструктуру для нападения другого государства на Украину. Единственное в чем упирается Лукашенко – это последний шаг: единственный институт, который не задействован в этой войне - это Вооруженные Силы Беларуси. Речь идет о том, чтобы Белорусские вооруженные силы вмешались в эту войну, напав на Украину", - рассказал эксперт.

Для Путина это очень важный шаг, потому что он дает Российской Федерации открытие второго фронта и мы будем вынуждены оттянуть часть своих сил с Восточного направления, подчеркнул Жданов.

"Это во-первых. И во-вторых – другим задачей Вооруженных сил Беларуси может быть попытка продвигаться вдоль западной границы Украины и Польши с целью перерезания путей снабжения нам западной военной помощи. Вот две задачи на мой взгляд настаивает Путин и заставляет Лукашенко отдать приказ", - добавил эксперт.

Главная задача Путина, отметил Жданов, - это чтобы армия Беларуси своей кровью сковала и оттянула часть сил нашей армии с других направлений, где Россия до сих пор не может достичь значительных успехов.

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