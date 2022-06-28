«На заводе только в одном цеху раздали 30 повесток» 32 28.06.2022, 18:35

20,448

Режим Лукашенко готовится вступить в войну?

В Гомельской области проходят «мобилизационные учения». Обещали закончить 1 июля. Но в конце июня жителям района стали приходить повестки даже на 5 июля.

Читатели «Радыё Свабода» сообщают, что в Гомеле, Светлогорске, Мозыре, Брагине и в селах местных жителей «засыпали» повестками в военкомат.

«Только в одном цеху завода было роздано 30 повесток. И не только на конец июня, а некоторых вызвали на 5 июля. Как это, когда учения официально должны закончиться 1 июля? Причем приходят просто на смены в цех», — рассказал житель Гомеля.

Подобные сообщения поступают от читателей из разных районов Гомельской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».