«На заводе только в одном цеху раздали 30 повесток»32
- 28.06.2022, 18:35
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Режим Лукашенко готовится вступить в войну?
В Гомельской области проходят «мобилизационные учения». Обещали закончить 1 июля. Но в конце июня жителям района стали приходить повестки даже на 5 июля.
Читатели «Радыё Свабода» сообщают, что в Гомеле, Светлогорске, Мозыре, Брагине и в селах местных жителей «засыпали» повестками в военкомат.
«Только в одном цеху завода было роздано 30 повесток. И не только на конец июня, а некоторых вызвали на 5 июля. Как это, когда учения официально должны закончиться 1 июля? Причем приходят просто на смены в цех», — рассказал житель Гомеля.
Подобные сообщения поступают от читателей из разных районов Гомельской области.