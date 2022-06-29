На юге ВСУ уничтожили десятки россиян и РСЗО «Ураган»
- 29.06.2022, 7:40
Украинская авиация нанесла пять успешных ударов по врагу.
Вооруженные силы Украины на юге нанесли пять авиаударов, ликвидировали 22 россиянина и РСЗО "Ураган".
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Также уничтожены три единицы бронированной и пять другой автомобильной техники, и два склада боеприпасов.
Россияне атаковали парой ударных вертолетов Ка-52 окраины Александровки в Херсонской области, в ответ ВСУ пять раз применили авиацию, в частности в районе админграницы Николаевской и Херсонской областей.
Отмечается, что украинские штурмовики и вертолеты нанесли удары по скоплению вражеской силы и техники, опорному пункту и ЗРК "Стрела-10".