«На техосмотре потребовали заменить аптечку — а зачем, если она новая?» 8 29.06.2022, 9:37

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Белорусский водитель тщательно готовился к осмотру, но столкнулся со странной ситуацией.

Прохождение техосмотра является обязательной процедурой, после которой транспортное средство допускается к участию в дорожном движении. И тут важно не только техническое состояние автомобиля, но и его комплектация.

Своей историей поделился читатель "Автобизнеса" Иван: "У меня есть автомобиль, доставшийся от отца. В связи с наличием определенных финансовых проблем эту машину я очень долго ремонтировал, но в итоге привел в полный порядок. После этого поехал проходить техосмотр, вычистив ее предварительно до блеска. Все посмотрели, везде слазали и в итоге "докопались" до аптечки, мол, заменить ее нужно. А зачем, если я ее ни разу не открывал вообще? Она как новая была приобретена, так и лежала в машине по сей день. Для чего это все нужно, для пополнения средств бюджета? Техосмотр в итоге с первого раза не прошел, пока не купил новую аптечку".

Нужна ли аптечка в машине

Для начала отметим, что аптечка в машине нужна не для пополнения бюджета, а для оказания первой помощи пострадавшим.

Согласно Техническому кодексу установившейся практики (ТКП 309-2011 (02190)) "Государственный технический осмотр транспортных средств. Порядок проведения проверки технического состояния транспортных средств" сотрудник организации, осуществляющей техосмотр, проводит контроль элементов комплектации транспортных средств. Одним из таких элементов является визуальный контроль медицинской аптечки (п.7.10.1).

Вывод первый: при прохождении технического осмотра транспортного средства аптечка должна быть в наличии.

Что должно быть в аптечке

Мы достоверно не знаем, как долго наш читатель ремонтировал свой автомобиль, в котором лежала "новая" аптечка, которая ни разу не открывалась, но, по всей видимости, долго, и вот почему.

Комплектация автомобильной аптечки регулируется постановлением Минздрава Республики Беларусь №80 от 04.12.2014 "Об установлении перечней аптечек первой помощи, аптечек скорой медицинской помощи, вложений, входящих в эти аптечки, и определении порядка их комплектации" (далее – Постановление).

Последний раз изменения в данный документ вносились в 2016 году, а насчет комплектации автомобильной аптечки – в 2015-м, из чего следует, что автомобильная аптечка нашего читателя старше 2015 года, раз не соответствует своему наполнению, о чем и указали при прохождении техосмотра.

Пунктом 1.3 Постановления утвержден перечень вложений, входящих в аптечку первой помощи для оснащения транспортных средств. Смотрим, что в такой аптечке должно быть:

А можно самому?

Аптечки первой помощи комплектуются их производителями либо пополняются юридическими лицами или гражданами самостоятельно по перечням вложений согласно Постановлению.

Так что наполнить автомобильную аптечку можно и самостоятельно. При этом не запрещено укомплектовывать ее дополнительными вложениями по перечням, установленным п.2.3 Постановления.

И да, не забываем про срок годности лекарств и препаратов, содержащихся в аптечке, поскольку при прохождении техосмотра контроль медицинской аптечки (п.7.10.7 ТКП 309-2011) включает:

ее наличие;

укомплектованность препаратами (изделиями) согласно перечню, утвержденному Минздравом;

контроль препаратов (изделий) на предмет годности.

ВАЖНО: Транспортное средство имеет несоответствие (техосмотр не пройден. – Прим. редакции) в случае отсутствия медицинской аптечки, а также неукомплектованности медицинской аптечки препаратами (изделиями) согласно перечню, а также непригодности препаратов для применения (с истекшими сроками годности).

Статья 18.11 КоАП. Нарушение правил эксплуатации транспортного средства

4. Управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, если собственником (владельцем) такого транспортного средства является физическое лицо, – влечет наложение штрафа в размере до трех базовых величин.

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