Ученые объяснили древние традиции ацтеков 29.06.2022, 11:39

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Национальный институт антропологии и истории сообщил о новой находке в Мексике.

Эксперты обнаружили необычные захоронения детей — среди них есть новорожденный младенец и девочки в возрасте 6 и 8 лет. Раскопки проводились в рабочем районе к северу от исторического центра Мехико, пишет «Хайтек».

Когда испанцы завоевали столицу ацтеков в 1521 году, они быстро изгнали коренное мексиканское население на окраины города, оставив центр для домов только испанцев.

По оценкам археологов, захоронения датированы между 1521 и 1620 годами. Несмотря на то, что испанцы быстро объявили вне закона большинство традиционных церемоний и религиозных обрядов, исследователи нашли доказательства того, что детей хоронили с инвентарем в ацтекском стиле.

Самого младшего, новорожденного, хоронили в горшке, вокруг которого стояли другие горшки. Ученые объясняют, что выпуклая форма горшка имитирует форму матки. Неясно, умер ли ребенок до или после рождения.

Еще одно подношение, найденное на этом месте, включало кости птицы в керамическом горшке синего цвета, связанного с водой.

Старшую девочку похоронили с большой глиняной фигуркой в ацтекском стиле, изображающей женскую фигуру с ребенком на руках. На ее черепе были признаки возможной анемии, недоедания или инфекции. Все это свидетельствует о том, что жизнь коренного населения в годы после завоевания была тяжелой.

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