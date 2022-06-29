«Битва под Верденом» в степях Украины 29.06.2022, 13:28

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Российские генералы готовились к позапрошлой войне.

Месяцы сражений часто на одном и том же месте. Экономические санкции и контрсанкции. Пропаганда. Траншеи, блиндажи, пулеметы, обмен тысячами снарядов, кровавые бои за каждую сотню метров – вот как выглядит российско-украинская война, пишет «Белсат».

Почти ровно 100 лет назад примерно то же происходило по всей Европе. Германия и Австро-Венгрия с союзниками вели против Франко-британско-российской коалиции долгую войну, закончившуюся крахом сразу нескольких империй и восстанием новых национальных государств.

100 лет назад

Немецкие генералы в 1914 году планировали блицкриг во Франции – зная, что Россия и Франция воюют совместно, необходимо было как можно скорее вывести одну из них из конфликта, чтобы избежать войны на два фронта. Однако прорваться к Парижу немцам не удалось – фронт установился от Ла-Манша до Швейцарии, и любая попытка отправить солдат в атаку заканчивалась тысячами смертей.

Артиллерия, колючая проволока и пулеметы господствовали на поле боя, делая пехотинца, который поднимается из окопа, беззащитной и почти беспомощной жертвой. 1914 год закончился явлением, названным «позиционным тупиком». Фронт изредка можно было прорвать, но развить успех было практически невозможно – атакующая пехота с трудом перемещалась по перепаханным снарядами полям. В то время как противник закрывал брешь в своей обороне быстрым перебрасыванием резервов в тылу по дорогам.

Рисунок Бернарда Гью, Имперский военный музей

Началась война на истощение – немцы назвали ее «войной ресурсов» (materialschlacht), в которой победит тот, кто будет уничтожать больше ресурсов (человеческих, технических, экономических) врага, нежели терять своих.

Так, в 1916 году немецкое командование начало наступление на Верден просто с расчетом на то, что получиться «разменять» своих погибших солдат на французских по гораздо лучшему «курсу». Битва длилась 302 дня и стала стратегическим поражением для немцев, так как хотя французские потери были на 15 % больше, но ресурсы всех видов у Германии были куда в большем дефиците, чем у ее противников. Когда в 1917 году США объявили войну немцам, борьба на истощение стала для них путем к поражению.

Фото Фрэнка Герли

Обе стороны пытались найти выход из сложившейся ситуации, идеальный способ выйти с минимальными для атакующих потерями на оперативный простор – появились химическое оружие, танки, силы специального назначения, быстро начала развиваться военная авиация.

Но в итоге конфликт так и остался прежде всего войной артиллерии – она уничтожала основные силы и укрепления врага, а пехота закрепляла ее успех.

В наши дни

Уже первые недели российской агрессии против Украины показали, что молниеносной войны у Москвы не получилось – украинский народ продемонстрировал давно не видимый в Европе уровень единения и готовности к сопротивлению. Быстрый выход российских механизированных колонн к Киеву через месяц упорных боев заставил оккупантов так же быстро отступить и от Киева, и от Чернигова, и от Сум. На юге продвижение захватчиков было остановлено, и они не смогли взять ни одного областного центра, кроме Херсона.

После этого основные бои сконцентрировались на Донбассе – в Луганской и Донецкой областях Украины. Именно сюда Москва бросила подавляющее большинство своих войск. И тут война стала почти такой, как она выглядела в 1914-1918 годах.

«Украинские офицеры и солдаты говорили мне, что пехота редко видит врага. Скорее, бои происходят на расстоянии во много километров. Война стала, как сказал мне один солдат, игрой в артиллерийский пинг-понг», — писал в начале июня военный корреспондент газеты The New Yorker.

Нечто подобное происходит и на другой стороне фронта.

«Две недели подразделение вело наступательные действия. Ни один боец ни разу не выстрелил из автомата. При этом они попадали под артиллерию, ракетные системы залпового огня, «Точку-У» (оперативно-тактический ракетный комплекс российского производства)… Мне говорили: «Саня, здесь автомат можно засунуть себе в жопу. Здесь воюют артиллерия и беспилотники», – рассказывает российский военный блогер, бывший офицер Александр Арутюнов.

фото: Maxar Technologies Inc.

И современные танки, и традиционная авиация, преимущество в которых полностью на стороне России, так пока и не сыграли в войне решающей роли: украинская противовоздушная и противотанковая оборона до сих пор остаются для них весьма опасным противником. Артиллерия (в том числе ракетная) остается главным средством уничтожения. Ее количество и качество определяет результат боев, как и 100 лет назад.

Есть пословица, что генералы всегда готовятся к прошлой войне. Но, как любая максима, она отражает действительность лишь частично.

Сейчас выглядит так, что многим генералам предстояло (на новом технологическом уровне, конечно) готовиться к войне позапрошлой.

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