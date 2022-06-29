Новая пощечина России: Норвегия не пропустила груз для шахтеров РФ 29.06.2022, 14:17

Причиной отказа стали санкции против страны-агрессора.

Норвегия из-за санкций против РФ отказалась пропустить груз на архипелаг Шпицберген. В расположенном там шахтерском городке Баренцбург проживают преимущественно россияне.

Об этом сообщает NRK.

Заявка российской горнодобывающей компании на получение разрешения была отклонена 15 июня.

На пограничной станции Стурскуг заблокировано 20 тонн российских товаров. Российская сторона просит Норвегию сделать исключение из санкций.

В то же время в МИД Норвегии подчеркивают, что норвежские законы и полномочия действуют в Баренцбурге и Пирамиде точно так же, как и на остальной части Шпицбергена. То, что эти общины являются российскими, ситуацию не меняет.

Как известно, Шпицберген находится под норвежским суверенитетом, но обладает уникальным статусом, закрепленным Шпицбергенским трактатом от 1920 года. Он предоставляет гражданам всех подписавших его стран равные права по экономической эксплуатации природных ресурсов. Сейчас Россия - единственная страна, кроме Норвегии, которая поддерживает экономическое присутствие на архипелаге. Там также находится генконсульство Российской Федерации.

Напомним, что ранее похожая ситуация сложилась и с российским Калининградом. Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Впоследствии губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы о запрете транзита является "экономическим удушением региона". По словам Алиханова, власти будут добиваться пересмотра решения.

Позже член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что "попытка установления транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над этим регионом".

При этом в России пригрозили ответом Литве на транспортную блокаду подсанкционных товаров в Калининградской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».