Как Путин избавляется от высшего командования армии РФ 5 29.06.2022, 14:52

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Александр Дворников

На генерала Дворникова у Кремля были большие надежды.

Президент РФ Владимир Путин надеялся захватить Украину за несколько дней. Но его армия вот уже четыре месяца утопает в собственной крови. Эти потери - в первую очередь заслуга ВСУ.

Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом, передает УНИАН. Но, в то же время, десятки тысяч убитых солдат РФ лежат на совести небрежного командования.

С начала апреля российской армией в Украине заведовал генерал Александр Дворников. Он - давний и верный друг Путина. И даже герой РФ. Именно ему поручили командовать войсками после полного провала армии мародеров на Киевском и Черниговском направлении.

"На генерала Дворникова у Путина были большие надежды. Надежды на жестокие приказы и безотказные убийства", — говорят журналисты и отмечают, что Дворникова все знают как "сирийского мясника". За зверства в Сирии он и получил звание героя РФ. Он был настолько близок к Путину, что попал в список персональных санкций.

Но недавно стало известно о том, что Дворникова отстранили от войны в Украине. А на его место назначили Сергея Суровикина. Он командовал ВКС РФ с 2017 года, ранее прошел Чечню и воевал в Сирии.

"Путин доверил командовать своей спецоперацией более боевому и младшему по годам генералу... Суровикин не сильно отличается от Дворникова своей тактикой ведения войны. За несколько дней своего правления он убил несколько мирных киевлян и жителей Кременчуга. И, похоже, претендует получить звание "украинский мясник", — подытожили журналисты.

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