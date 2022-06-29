Юрий Бутусов: Вступление армии Беларуси в войну – это реальность 1 29.06.2022, 20:33

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Юрий Бутусов

Лукашенко – это путинская марионетка.

Главный редактор украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов прокомментировал возможное вступление режима Лукашенко в войну против Украины.

– Вступление армии Беларуси в войну – это реальность, это угроза, с которой нужно серьезно считаться. Мы понимаем, что в Беларуси прагматики и рациональности никакой нет. Там сидит тоже обезумевший абсолютно диктатор, захвативший власть, сфальсифицировавший выборы, подавивший в крови протесты, поэтому куда ему деваться? Лукашенко полностью сейчас зависим от Путина. Да, он отбивается от войны, он не хочет, но куда ему деваться? Лукашенко – это путинская марионетка, поэтому угроза белорусского вторжения есть. Беларусь не скрывая угрожает Украине и с этой угрозой нам (украинцам - прим.) нужно считаться, – заявил на своем YouTube-канале Юрий Бутусов.

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