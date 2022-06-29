Мюнхен-38 не повторится 2 Юрий Касьянов

29.06.2022, 22:47

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Юрий Касьянов

Теперь Украина победит быстрее.

Западные союзники, лидеры цивилизованных стран однозначно и недвусмысленно высказались против любых вариантов умиротворения агрессора. Несмотря на экономические потери, невзирая на угрозу ядерной войны — никто не хочет идти на поводу у сумасшедшего престарелого карлика. Даже Макрон.

И знаете, что самое интересное, и самое важное? Это сделали мы, украинцы, вставшие с оружием в руках на защиту своей страны. Позиция Запада — от осторожной поддержки, через попытки принуждения к переговорам до полного неприятия путинского диктата — изменилась под впечатлением от стойкости ВСУ.

И раньше было понятно, что мы победим в любом случае. Теперь очевидно, что мы не останемся без поддержки, и победим быстрее.

Юрий Касьянов, Facebook

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