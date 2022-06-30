«Спецназ превратили в Цирк дю Солей» 17 30.06.2022, 7:43

12,794

В сети потроллили лукашенковских «воинов».

В сети высмеяли видео лукашенковского спецназа, который так вдохновенно позировал на камеру, что больше напоминал Цирк дю Солей.

"Феерическое" видео опубликовано на странице "Слон" в Twitter.

На кадрах бойцы спезназа сначала продемонстрировали крепость голов, проломив лист шифера. Затем построили человеческую пирамидку, после чего выстроились друг за другом и побежали с двумя флагами в лес.

"Где-то так армию Беларуси я и представлял, собственно говоря", - говорится в сообщении под видео.

Также пользователи сетей подставляют свой звукоряд под видео.

В частности, цирковую подготовку спецназа так комментируют пользователи:

"Ну все ребята. Дурдом Солнышко прям;

Трюкачи;

Циркачи мобилизованные;

Школа, видимо, спецназ;

Тюю. Россия же уже показала, что происходит с армией типа "разбейте лбом керпечи". Белорусы, вы лучше на нашу сторону переходите, будем вместе ломать хребта империи зла России;

Это как на новый год, в садике сделали спектакль;

Это полк цирковых развлечений особого назначения 365 бригады;

Надпись РДР на трезубец похожа;

Это они показывают, как при прыжках с парашютом шифер портят;

Так они сигнал SOS подают".