«Спецназ превратили в Цирк дю Солей»17
- 30.06.2022, 7:43
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В сети потроллили лукашенковских «воинов».
В сети высмеяли видео лукашенковского спецназа, который так вдохновенно позировал на камеру, что больше напоминал Цирк дю Солей.
"Феерическое" видео опубликовано на странице "Слон" в Twitter.
На кадрах бойцы спезназа сначала продемонстрировали крепость голов, проломив лист шифера. Затем построили человеческую пирамидку, после чего выстроились друг за другом и побежали с двумя флагами в лес.
"Где-то так армию Беларуси я и представлял, собственно говоря", - говорится в сообщении под видео.
Также пользователи сетей подставляют свой звукоряд под видео.
В частности, цирковую подготовку спецназа так комментируют пользователи:
"Ну все ребята. Дурдом Солнышко прям;
Трюкачи;
Циркачи мобилизованные;
Школа, видимо, спецназ;
Тюю. Россия же уже показала, что происходит с армией типа "разбейте лбом керпечи". Белорусы, вы лучше на нашу сторону переходите, будем вместе ломать хребта империи зла России;
Это как на новый год, в садике сделали спектакль;
Это полк цирковых развлечений особого назначения 365 бригады;
Надпись РДР на трезубец похожа;
Это они показывают, как при прыжках с парашютом шифер портят;
Так они сигнал SOS подают".