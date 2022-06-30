Армия России потеряла еще девять артиллерийских систем и 150 военных

Армия России потеряла еще девять артиллерийских систем и 150 военных1
- 30.06.2022, 10:38
Свежая сводка Генштаба ВСУ.
За сутки Россия потеряла в войне против Украины еще около 150 своих военных. Общее число потерь РФ за четыре месяца военных действий составляет около 35600.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
В ведомстве сообщили, что за минувшие сутки российские оккупанты понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении.
Общие боевые потери войск РФ на 30 июня ориентировочно составили:
личного состава - около 35600 (+150) человек ликвидировано,
танков - 1573 (+1),
боевых бронированных машин - 3726 (+6),
артиллерийских систем - 790 (+9),
РСЗО - 246 (+0),
средства ПВО - 104 (+1),
самолетов - 217 (+0),
вертолетов - 185 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня - 641 (+1),
крылатые ракеты - 143 (+1),
корабли / катера - 14 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн - 2602 (+4),
специальная техника - 61 (+0).