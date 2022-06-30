Армия России потеряла еще девять артиллерийских систем и 150 военных 1 30.06.2022, 10:38

Свежая сводка Генштаба ВСУ.

За сутки Россия потеряла в войне против Украины еще около 150 своих военных. Общее число потерь РФ за четыре месяца военных действий составляет около 35600.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

В ведомстве сообщили, что за минувшие сутки российские оккупанты понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении.

Общие боевые потери войск РФ на 30 июня ориентировочно составили:

личного состава - около 35600 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1573 (+1),

боевых бронированных машин - 3726 (+6),

артиллерийских систем - 790 (+9),

РСЗО - 246 (+0),

средства ПВО - 104 (+1),

самолетов - 217 (+0),

вертолетов - 185 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 641 (+1),

крылатые ракеты - 143 (+1),

корабли / катера - 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2602 (+4),

специальная техника - 61 (+0).

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