«При просмотре обнаружили еще одну комнату, в которой живет женщина» 3 30.06.2022, 10:56

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Белорусы рассказали о необычных ситуациях при аренде жилья.

Кастинг из 30 человек, стирка в тазике и хозяева, которые решили продать квартиру через четыре дня после заселения. С этими и другими ситуациями столкнулись герои материала Realt и читатели нашего телеграм-канала, когда снимали квартиры. Рассказываем их истории.

— Проходим через все это (неприятные ситуации, когда искали жилье. — Прим. Realt) сейчас, постоянные отказы только из-за того, что не состоим в браке, — делится Анастасия. — Недавно был кастинг из 30 человек — сразу я была первая, но как только сообщила, что с молодым человеком не в браке, стала почти последняя. От некоторых агенств слышу фразу, что даже в очередь ставить не будут, так как не семья со штампом.

Еще одна читательница рассказывает историю:

— Хотели снять трешку, как было указано в объявлении. А при просмотре обнаружили, что есть еще одна комната и «там живет женщина 50 лет, неконфликтная».

У Егора с хозяйкой съемной квартиры вопросов не возникало, а вот найти общий язык с соседями снизу оказалось непросто.

— Им постоянно казалось, что я веду себя очень шумно. Доходило до того, что по телефону я разговаривал шепотом, потому что не хотелось этих разборок. Любой звук чуть громче — и соседка летит с угрозами: «Да я в суд подам, в налоговую сдам». Она знала, что я не владелец квартиры, а снимаю и почему-то решила, что угрозы с налоговой сработают. Хотя снимал официально. Хозяин говорил: «Понимаю тебя, но, к сожалению, ничего не могу сделать, такой человек». Даже сбросил 10 долларов с аренды за эти ситуации. Но мне повезло и буквально через пару месяцев соседи снизу уехали. Самое смешное, что квартиру они сейчас сдают, и я бы не сказал, что арендаторы ведут себя тихо.

Ольга сейчас живет в своей квартире в Минске, но когда только приехала в столицу, рассматривала варианты аренды.

— В объявлении не было фотографий, но там было идеальное для меня расположение, поэтому я рискнула и поехала смотреть. Тем более по телефону мне сказали, что в квартире аккуратный ремонт, а при желании я могу там что-то переделать на свой вкус.

Когда я зашла в квартиру, первые секунды надеялась, что я ошиблась дверью, может, все-таки мне в соседнюю квартиру? Ну пожалуйста! Но по реакции настойчивой и чересчур назойливой хозяйки стало ясно: к сожалению, квартирой я не ошиблась.

Ольга говорит, что она не сильно требовательный арендатор и в студенчестве бывала во многих съемных квартирах у друзей.

— Бабушатником меня не удивишь. Но это было самый бабушатничий бабушатник, — улыбается девушка, скрипящий липкий пол, на котором страшно разуваться, из деревянных окон торчали какие-то щепки, про стены с ободранными обоями я молчу (их бы переклеила). Но самое удивительное, что даже в такой квартире хозяйка умудрялась перечислять «плюсы», как будто рассказывает о коттедже. Среди преимуществ назвала даже то, что «здесь можно стирать». Я подумала: о, неужели в такой квартире есть стиралка? Но потом хозяйка показала рукой на тазик. На этом моменте я попрощалась, четко сказав, что мы не подходим друг другу. Хозяйка звонила мне после этого несколько раз и спрашивала, буду ли я снимать квартиру, ведь у нее уже очень много желающих.

Антон в съемной квартире, о которой он рассказывает, прожил всего четыре дня.

— А потом хозяйка мне сказала: «Антоша, ты такой хороший мальчик, я бы очень хотела такого арендатора, но мой муж решил продать квартиру». 33-летний мальчик Антоша был в шоке, потому что уже перевез почти все вещи, не было никаких предпосылок, что что-то может пойти не так. Хозяйка очень интеллигентная, перед заселением мы обсудили с ней все и в ближайшее время собирались оформить договор. Я не могу сказать, что очень зол на нее, она очень извинялась, а ее муж даже помог мне вывезти вещи на машине, но осадочек остался. Через пару недель нашел другой вариант.

В случае Ирины хозяйка заключала договор только на два месяца.

— Заранее не оговаривала, что так будет и далее — по два месяца. Допустим, изначально хочет посмотреть на жильцов, платежеспособность, но потом продлевать по два месяца какой смысл? Квартира в плачевном состоянии и почти без мебели. При этом требует залог, ремонт оплачивать отказывается и — вишенка на торте — посещает квартиру в ваше отсутствие. Почувствовав неладное, мы сменили сердцевину. На следующий день звонок с воплем «почему я не могу попасть в свою квартиру?!» Что? Ответ «потому что вы сдали ее официально по договору, в ней живут другие люди и вас в гости не приглашали» не действует.

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