В Японском море сгорело российское судно с 570 авто на борту 9 30.06.2022, 12:16

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Японцы спасли экипаж, но отказались тушить груз.

Российский корабль, перевозивший автомобили во Владивосток из Японии, загорелся в море. Экипаж спасли, а вот товар – нет.

Об этом сообщает Hokkoku.

Инцидент произошел еще 25 июня. Предварительно, причиной пожара стал подержанный автомобиль, находившийся на борту корабля.

Весь груз сгорел, японцы отказывалась тушить

Огонь вспыхнул на корабле "Ангара" водоизмещение которого составляет около 6 330 тонн. На борту перевозили 570 автомобилей из японского порта Фусики-Тояма в российский Владивосток. Однако огонь уничтожил все автомобили.

Однако все 25 членов экипажа остались в живых. Весь груз был застрахован. Вспыхнувшее судно зарегистрировано в африканской стране Сьерра-Леоне.

По данным СМИ, японская сторона пыталась тушить российское судно.

Из-за пожара в Россию не удалось доставить 570 автомобилей. Это все произошло на фоне того, что из-за санкций производство автомобилей в стране-агрессоре существенно снизилось. К примеру, в мае 2022 года показатели производства автомобилей упали на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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