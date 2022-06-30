«Пройду техосмотр, когда починят все дороги» 5 30.06.2022, 12:20

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Как белорусские водители снова бойкотируют СТО.

На одном из рейдов ГАИ и «Белтехосмотра» в Витебской области побывали журналисты. Они записали, какие отговорки входят в топ причин непройденного ТО, пишет av.by.

В рейтинг попали следующие высказывания:

— «авто в технически исправном состоянии» (водитель уверен в своей машине, даже если она не была на станции диагностики четыре года);

— «пройду техосмотр, когда починят все дороги»;

— «пока нет денег на ремонт»;

— «ой, забыл(а), ой, не заметил(а)».

По числу проходящих ТО в северном регионе бились рекорды в первые три-четыре месяца прошлого года — когда в Беларуси от техосмотра отвязали уплату дорожного сбора. В 2022-м специалисты заметили снижение примерно на четверть.

— За первое полугодие в области мы выдадим порядка 83 тысячи разрешений. В прошлом году на ту же дату их было 116 тысяч, — говорит специалист первой категории УП «Белтехосмотр» Витебской области Дмитрий Пантелей.

По его словам, около 80% машин проходят процедуру с первого раза, остальных отправляют на доработку авто. В этом случае у сотрудников станции могут быть вопросы к тормозной системе, рулевому управлению и даже состоянию кузова. Встречаются и проблемы с регулировкой света фар, которые трудно определить на глаз. На устранение неполадок водителю дают 20 дней.

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