Эстонский эксперт о Лукашенко: Вот будет этот сумасшедший с ядерным оружием 1 30.06.2022, 12:49

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Калев Стойческу

Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Что стоит за разговорами Кремля и белорусского диктатора о передаче ядерного вооружения.

Научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности в Таллинне Калев Стойческу в интервью Радио НВ прокомментировал возможность того, что Россия даст ядерное оружие Беларуси.

«Я прочитал даже в каких-то статьях, что Путин дает Лукашенко ядерное оружие, вот будет этот сумасшедший с ядерным оружием. Но это прежде всего Россия не собирается никогда давать кому-то ядерное оружие, если оно будет на территории Беларуси, то будет под контролем России», — заверил эксперт.

Он сравнил это с «моделью НАТО» — «как размещены тактические ядерные боеголовки США в Турции, Германии, странах Бенилюкса или Великобритании».

«Они пытаются нам давать такие сигналы, что это будет Беларусь партнером России по ядерным вопросам. Так что это ядерное оружие будет как раз поставлено за границей НАТО, за границей Польши и Литвы, а также к северным границам Украины», — подытожил Стойческу.

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