Дефицит госбюджета в Беларуси уже превысил один миллиард рублей 30.06.2022, 12:50

И это только начало.

Дефицит госбюджета на 1 июня вырос до 1 млрд 12,2 млн рублей, сообщает Минфин. На такую сумму расходы превысили доходы. По сравнению с началом мая минус вырос на 877 млн рублей.

Минфин по-прежнему прогнозирует дефицит госбюджета по итогам этого года на уровне почти 4,3 млрд рублей.

Напомним, ранее чиновники прогнозировали дефицит республиканского бюджета на 2022 год на уровне 2,9−3 миллиарда рублей, или 1,6% ВВП. А перед этим власти говорили, что бюджет в этом году может быть в минусе на 1,9 млрд рублей.

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