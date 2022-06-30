65-летнюю активистку Елену Гнаук посадили в карцер

65-летнюю активистку Елену Гнаук посадили в карцер5
- 30.06.2022, 14:58
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Там она будет находиться до 1 июля.
65-летнюю активистку Елену Гнаук, находящуюся в барановичском СИЗО-6, поместили в карцер, сообщают правозащитники «Вясны». Там она будет находиться до 1 июля.
Елена Гнаук — пенсионерка из Бреста, осужденная ранее на три года ограничения свободы без направления в ИУОТ суммарно по «хороводному» делу в Бресте и за оскорбление Лукашенко. Уже на «домашней химии» ее вновь задержали и поместили в СИЗО. 17 июня ее осудили на 3,5 года колонии общего режима и штрафу в 3200 рублей за посты в сети о курдских семьях и положении мигрантов в Беларуси.