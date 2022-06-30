Археологи раскопали в Иране Великий храм огня 30.06.2022, 16:09

Найденные реликвии могут пролить новый свет на жизнь в эпоху Сасанидов.

В Иране археологи обнаружили ранее неизвестные произведения искусства эпохи Сасанидов. Ученые считают, что эти реликвии украшали Великий храм огня.

Как сообщает Tehran Times, множество великолепных, по словам археологов, произведений искусства было обнаружено при проведении раскопок на северо-востоке Ирана. Работы проводились в долине недалеко от деревни Робат-э-Сефид. Издание отмечает, что это стратегически важный географический пункт, поскольку через него веками проходила главная караванная дорога с севера на юг.

Найденные реликвии могут пролить новый свет на жизнь империи в эпоху Сасанидов (224-651 гг. н.э.). В частности, археологи обнаружили великолепную коллекцию лепнины, украшенной геометрическими, растительными и человеческими мотивами. Ученые предполагают, что это могли быть элементы украшения сакрального комплекса.

"Раскопки этого сезона выявили участки разрушенного архитектурного комплекса, который был Великим храмом огня в парфянскую и сасанидскую эпохи, - говорит археолог Мейсам Лаббаф-Ханики. - Храм огня состоял из четырехарочного кирпичного свода и гипостильного зала".

Он имел традиционную форму Чахар-Так - это архитектурная форма, при которой все четыре стены квадратной комнаты имеют арочные своды. По словам экспертов, данная архитектурная форма именно в эпоху Сасанидов получила широкое распространение и стала типичной для всей религиозной архитектуры.

Ученые связывают эту тенденцию с усилением позиций зороастризма - во времена правления Сасанидов это была основная религия. Кстати, некоторые элементы указанной традиции были сохранены и в наступившую затем исламскую эпоху. Форма Чахар-так стала использоваться в религиозных и священных зданиях, таких как мечети и гробницы.

По словам Мейсама Лаббафа-Ханики, в ходе раскопок также было установлено, что каждая из колонн главного зала храма огня была украшена капителями с изысканной лепниной. Кроме того, внутри здания были найдены древние печати. Это указывает на то, что в храме велась не только религиозная, но и административная деятельность.

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