Компания Ozon объявила, что повысит для белорусов цены на товары 12 30.06.2022, 16:31

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Это произойдет из-за решения белорусских чиновников по налогам.

Компания Ozon намерена в июле повысить для белорусов цены на товары. Об этом сегодня заявила директор Ozon СНГ Марья Дей на онлайн-дискуссии «Маркетплейсы в Беларуси — спасительный круг или якорь?», передает belretail.by. Это решение связано с тем, что в Беларуси с 1 июля вводят НДС для иностранных компаний и ИП, которые занимаются электронной продажей товаров.

С 1 июля иностранные организации и ИП, которые занимаются онлайн-продажей товаров белорусам, должны уплачивать НДС. Стандартная ставка НДС в Беларуси составляет 20%.

Компания Ozon из-за этого новшества планирует в июле поднять цены для белорусов, но не на 20%. Об этом заявила директор Ozon СНГ Марья Дей. По ее словам, проблема двойного налогообложения стоит очень остро, но вопрос пока не решен.

Ранее в Ozon заявляли, что дополнительные издержки из-за нововведения для компании неизбежны. «Решение этого вопроса сейчас находится на межправительственном уровне между Россией и Беларусью. На площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ведется работа по подготовке изменений в Договор в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в части взимания косвенных налогов», — уточняли в компании в конце мая.

В компании Ozon отмечали ранее, что «двойное налогообложение в странах Евразийского экономического союза противоречит законодательству ЕАЭС».

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