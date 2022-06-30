Инфляция в Беларуси бьет рекорды 5 30.06.2022, 16:43

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Десятка самых подорожавших товаров.

Инфляция в Беларуси бьет рекорды. "Флагшток" разобрался, как изменились цены на различные товары и услуги за последний год.

В мае годовая инфляция еще более разогналась и уже составляет 17%. Быстрее всего дорожают продукты питания. В Гомельской области годовой рост цен на продукты в мае составил 18,5%. Цены на непродовольственные товары отстают не намного. Здесь рост составил 17,9%.

Товаров, которые бы за последний год подешевели, в регионе нет. Десятка самых подорожавших товаров выглядит следующим образом.

Быстрее всего в Гомельской области дорожают овощи. Самый большой скачок цен произошел на капусту, которая в этом году стоит в 2,4 раза дороже, чем в прошлом. В полтора раза за последний год подорожал лук. Рост цен на продукты питания связан с внутренними причинами, поскольку повторяет рост цен в сельском хозяйстве. Отметим только, что среди «лидеров» по росту потребительских цен не оказалось моркови, которая у местных сельхозпроизводителей подорожала на 92%.

Дорожают и импортные продукты питания. Например, рост цен на бананы составил 36%. Сильный скачек у сладостей. Виной тому рост цен на сахар (+48%).

Из непродовольственных товаров быстрее всего дорожают автомобили. За последний год прирост цен на легковые авто составил 51%.

Услуги за последний год подорожали относительно немного — на 11%. «Лидером» по росту цен среди услуг стали перевозки железнодорожным транспортом межрегионального сообщения (+35,3%).

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