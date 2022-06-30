В России хотят отбирать чужие территории по-новому 15 30.06.2022, 21:36

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В Госдуме появилось предложение.

В Госдуму РФ внесли законопроект, который устанавливает новый порядок "принятия в государство новых территорий".

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку, прикрепленную к документу.

Депутаты предлагают внести поправки в закон "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации", который фактически легализует аннексию территорий других государств.

Принятие поправок закрепит на законодательном уровне норму, которая предполагает, что аннексия не будет зависить от "местоположения границ иностранного государства или его части".

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