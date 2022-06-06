Через три года РФ не будет: российский генерал признал поражение в войне 6 6.06.2022, 16:51

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Михаил Шейтельман заявил, что история России закончится раньше.

План России о "быстром захвате" нашей страны давным-давно провалился – Украина сражается против российских оккупантов уже 103-й день. В самой же России настроения с каждым днем понемногу сменялись и, например, не так давно генерал-полковник РФ Владимир Шаманов вообще заявил, что "операция по демилитаризации и денацификации" Украины может занять от пяти до десяти лет.

Об этом сказал политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман в интервью ведущей Анне Степанец на YouTube-канале "Украина 24".

"Ребенок так может планировать"

По его словам, в мире действительно были такие войны, которые длились десятилетиями:

"Нужно сказать, что все они заканчивались одинаково – тем, что напавшая сторона – независимо от того, было ли это нападение, как в случае с Россией, ничем не спровоцированным, просто на пустом месте, или даже если нападавшая сторона имела какие-то основания – если уж завязла, то завязла. Это не может закончиться победой".

Также Михаил Шейтельман заявил, что раз такой человек, как Шаманов, говорит о сроке в 5-10 лет, то это значит, что Россия уже проиграла:

"Вот это точно. То, что победу нельзя добыть за 5-10 лет... Если ты спланировал, что победишь в войне через 10 лет... Вы такое себе можете представить? Т.е. вы решили, например, – я хочу научиться чему-нибудь, и план – через 10 лет я хочу научиться. "Что-то сделать я хочу через 10 лет". Ну, ребенок так может планировать. Врачом можно стать через 10 лет – это понятно еще. Но "Дом я построю и буду строить 10 лет" – ну что это такое? По плану Илона Маска, через 10 лет на Марс можно полететь, а не Украину "демилитаризировать".

Кроме этого, он отметил, что бывают и долгосрочные планы:

"Например, я был в ОАЭ – там есть план строительства города на Марсе, который будет частью ОАЭ. Вот там даже чуть больше чем 10 лет – 50. Но город на Марсе, а не "демилитаризация" Украины. Поэтому, раз люди такое говорят, это означает, что они уже сдались. Любой военный понимает, что если план на 10 лет, то это уже поражение".

При этом политтехнолог заявил, что у России нет 10-и лет, ресурсов, а ее история закончится раньше:

"Если Россия не прекратит эту войну и не сменит, в том числе, в государстве формацию, то у нее нет просто 10-и лет. Нам не с кем будет воевать – не то что через 10, но и через 5 и 3 года Украине воевать будет не с кем, потому что не будет России. Европа ввела санкции. Мы их видим и понимаем, что это означает для России – конец ее экономики. И не в перспективе 10-и лет, а гораздо быстрее".

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