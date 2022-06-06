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В Беларуси могут начать использовать кубинские вакцины против COVID-19

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  • 6.06.2022, 19:54
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В Беларуси могут начать использовать кубинские вакцины против COVID-19

Данная вакцина еще не имеет одобрения ВОЗ.

Директор минского Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Дмитрий Гринько в понедельник встретился с послом Республики Куба в Беларуси Сантьяго Пересом Бенитесом. Основной темой переговоров был вопрос о перспективах применения в Беларуси вакцин от коронавируса производства Кубы, сообщает пресс-служба Минздрава.

Речь идет о вакцинах и Soberana Plus (бустер), которые разработаны Институтом вакцин Финлея и производятся предприятием BIOCEN.

Гринько и Бенитес также обсуждали сотрудничество в сфере обращения лекарств и медизделий, возможность локализации фармпроизводств.

Вакцины «Соберана» (от испанского «суверенная») на Кубе разрешены к применению у взрослых и детей с трех лет (проводились клинические испытания с участием 318 детей). Также вакцина разрешена в Венесуэле, Никарагуа и Иране (там она производится под названием PastoCoVac). На третьей фазе клинических испытаний в Иране вакцина, при условии введения двух доз и бустера, показала 67% эффективности против симптомов COVID-19 и 96,5% эффективности против госпитализации и тяжелой формы болезни. Данная вакцина еще не имеет одобрения ВОЗ — впрочем, как и российский «Спутник V».

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