В Израиле — новый премьер-министр 1.07.2022, 9:13

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Яир Лапида

Официальная передача полномочий произошла 1 июля.

Полномочия премьер-министра Израиля 1 июля перешли от Нафтали Беннета к министру иностранных дел Яиру Лапиду, сообщают израильские СМИ. Он будет возглавлять правительство до 1 ноября, когда в Израиле состоятся досрочные парламентские выборы. По их итогам будет сформирован новый состав кабинета министров. Лапид стал 14-м премьером в истории Израиля.

Вчера, 30 июня, израильский Кнессет (парламент) проголосовал за самороспуск на фоне возникшего в стране политического тупика. Коалиция из восьми партий не смогла договориться по принципиальному вопросу — продлению действия документа, по которому еврейские поселения на Западном берегу живут по законам Израиля, а не Палестинской автономии.

Следующие парламентские выборы станут пятыми по счету за последние три года. А Нафтали Беннет войдет в историю Израиля, как самый «непродолжительный» премьер-министр — он занимал этот пост чуть больше года. Для сравнения: его предшественник, лидер правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху непрерывно находился на премьерском посту на протяжении 12 лет.

Новым премьер-министром, который будет возглавлять правительство до 1 ноября, стал Яир Лапид. Бывший журналист, актер, писатель и боксер-любитель основал партию «Йеш Атид» («Есть будущее»), пообещав решать насущные, повседневные проблемы среднего класса. На выборах 2013 года эта партия показала высокие результаты. С тех пор Яир Лапид занимал разные посты в правительстве Израиля — был министром финансов и иностранных дел, а также возглавлял оппозицию. Его карьере не помещало отсутствие школьного аттестата зрелости.

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