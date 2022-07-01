Житель Витебска взломал приложение для самокатов 3 1.07.2022, 13:28

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Хотел бесплатно кататься, но стал их угонять.

Житель Витебска разработал приложение, которое позволяло обходить систему защиты прокатных электросамокатов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

В милицию обратился владелец проката электросамокатов. Приложение показывало, что транспорт стоит в указанных точках, но на деле самокаты оказались украдены.

Подозреваемого вычислили — им оказался 35-летний житель Витебска. Программист-самоучка создал программу для взлома приложения электросамокатов. По его словам, сначала он думал только о том, что при помощи приложения сможет бесплатно кататься на них. Но оказалось, что его программа позволяет снимать защиту с самоката и исключить отслеживание его реального местоположения. Поэтому витеблянин решил «угонять» электросамокаты и продавать их. Таким образом он украл три прокатных самоката.

В отношении мужчины были возбуждены сразу два уголовных дела: одно за кражу, а второе за разработку вредоносных компьютерных программ.

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