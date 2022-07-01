Чем отличаются новые 100 белорусских рублей от старых? 1.07.2022, 15:34

Журналисты детально ознакомились с новыми купюрами.

Сегодня введена в обращение обновленная купюра номиналом 100 белорусских рублей. Но вас это не должно шокировать. Во-первых, вы ее вряд ли увидите в ближайшие недели или даже месяцы. Во-вторых, купюра похожа на прежний образец — изменения нужно рассматривать.

Термин «ввод в обращение» на нацбанковском языке означает, что вчера купюра была полиграфическим изделием (рисунок на бумажке), а сегодня уже считается денежным средством. Теперь коммерческие банки должны будут настроить свои сложные машины с учетом новых степеней защиты купюры. И только после этого появится какая-то необходимость загрузки системы новыми купюрами, пишет onliner.by.

В банках пока не знают о скорости внедрения ничего: команды на изъятие старых банкнот не поступало, когда привезут новые деньги — неизвестно.

— Это плановая замена, после того как в 2019—2020 годах мы меняли банкноты 5, 10, 20 и 50 рублей, — рассказали Onlíner в пресс-службе Нацбанка. — Старых купюр пока хватает, торопиться нет необходимости. Ввод в обращение может занимать до полугода.

Так что сейчас новая купюра становится объектом ожидания вместе с более дорогими 200 и 500 рублями, которые пока широко не вводят по другим причинам (вроде отсутствия необходимости).

Что поменялось?

На первый взгляд — все то же самое. И так должно быть: обеспечение узнаваемости новой банкноты было одним из условий модернизации.

Деньги печатались в России на Гознаке, как и все последние другие модернизированные купюры. Напомним, что нынешняя «сотка» (вся партия белорусских банкнот образца 2009 года) печаталась в Великобритании.

На новой купюре уже нет защиты Mask — это прямоугольник из двух совмещенных изображений на левой части банкноты. В 2016 году эту технологию сильно хвалили, с ней белорусский рубль был самой защищенной бумагой в мире.

На другой стороне (с правого края) пропало скрытое изображение «РБ».

Времена меняются — возможно, часть защиты была признана чрезмерной.

Из дизайна убрали подпись бывшего главы Нацбанка (на глазах уходит эпоха). Но и новой подписи не появилось — от нее отказались в принципе. Зато появилась красивая краска на цифрах.

Новая защитная нить стала шире и с визуальными эффектами.

Новый водяной знак — пожалуйста.

Самое тонкое — это актуализация замка Радзивиллов в Несвиже. Поменяли не только купол (частично закрыто цифрой «0»), но и фасады здания (посмотрите на окна), добавили чердачные окна на крыше и убрали пару лестниц.

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