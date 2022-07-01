«В трамваях — настоящий парник» 1 1.07.2022, 18:01

Журналисты проехали с термометром в общественном транспорте.

В Беларуси наконец-то наступило настоящее лето, а поездки в авто без кондиционера стали сомнительным удовольствием. Благо таких машин в стране становится все меньше, да и автомобилисты могут хотя бы открыть окна настежь. А каково в жару пассажирам общественного транспорта? Корреспондент Автобизнеса, вооружившись термометром, проехала по Минску и проверила, действительно ли передвигаться в жаркую погоду без личного авто – испытание.

Автобусы: работает кондиционер, но окна все равно открыты

Волей случая на этот эксперимент послали самого теплолюбивого сотрудника редакции – температуру 26-30°С я считаю достаточно комфортной. К тому же часто езжу в транспорте и никогда еще не испытывала там летом особых неудобств, разве что в час пик. Так что в этом материале не будет жалоб на невыносимую жару, предобморочное состояние и другие признаки ее непереносимости.

Вообще при использовании общественного транспорта в любую погоду и в любое время года самое неприятное – это его ожидание. Павильоны на остановках у нас небольшие, в дождь не всегда могут вместить всех желающих укрыться, а на некоторых остановочных пунктах их нет совсем. Да и от косого дождя и ветра они особо не защищают из-за особенностей конструкции. В жару крыши из прозрачного поликарбоната не способны спрятать людей от палящих солнечных лучей, так что большинство ищет тень за киосками, под деревьями и т.д.

Свою поездку начинаем с диспетчерской станции Ангарская-4 около 13.30. Замеряем температуру на остановке – прибор показывает 32,1-32,3°С. Приложение в телефоне в этот момент утверждает, что на улице 29°С. Сложно сказать, почему получается такая разница: из-за погрешности нашего прибора или воздух в городе из-за горячего асфальта раскалился сильнее, чем на метеостанции?

Первым на остановку приезжает автобус №27 – и сразу удача: транспорт оборудован кондиционером. Снаружи об этом нет никакой информации, но внутри чувствуется характерная прохлада, горят голубые лампочки, висят предупредительные таблички о том, чтобы пассажиры не открывали окна. Правда, кому-то все равно захотелось открыть одно в задней части салона – в результате по ощущениям на задней площадке автобуса заметно теплее, чем спереди. Прохладнее всего в центре салона.

Об этом говорят и данные нашего термометра: в передней части салона он показывал цифры от 28,4°С до 29°С, сзади – 29,1-29,8°С. В центре показатель был около 29°С – скорее всего, потому, что тут постоянно открываются и закрываются двери, а прохлада чувствуется только из-за того, что сверху выходит холодный воздух.

Мы уже собирались выходить, когда мужчина, сидевший возле открытого окна, догадался его закрыть.

На перекрестке Солтыса – Ваупшасова пересаживаемся в автобус №43. Людей в нем битком, но поездка в переполненном автобусе не будет долгой, так как большинство выйдет на станции метро "Тракторный завод". Автобусы этого маршрута, по крайней мере большинство из них, уже давно ездят с кондиционерами, поэтому в салоне совсем не жарко. Наоборот, по ощущениям тут прохладнее, чем в автобусе №27, хотя и здесь кто-то приоткрыл окно. Градусник показал в салоне 28-28,5°С, а на центральной площадке выдал минимальное значение 26,9°С. Но одной из женщин все равно показалось, что в автобусе слишком жарко, – она села в него возле метро и приоткрыла окошко пошире. На температуре в салоне это значительно не отразилось.

Троллейбусы: кондиционеры есть, но не везде

На автобусе доезжаем до пересечения Партизанского проспекта и улицы Олега Кошевого и начинаем тестировать троллейбусы. Садимся в троллейбус №36, кондиционера в котором нет. Прибор показывает среднюю температуру в салоне 34,5°С, хотя субъективно жара тут ощущается меньше, чем на улице, из-за открытых настежь окон.

Снова сверяемся с температурой на улице и получаем данные от 32,2°С до 33,6°С. Можно зайти в продуктовый магазин напротив мотовелозавода – в жару это идеальное место, где можно освежиться. Термометр показал тут температуру почти на 9 градусов ниже, чем на улице, – 23,6-24°С.

Одну остановку проедем до кинотеатра "Ракета" на автобусе №14 с кондиционером. Все форточки закрыты, но в хвосте автобуса почему-то кажется, что температура выше, и не чувствуется характерного прохладного ветерка. Тем не менее прибор выдает в салоне и впереди, и сзади примерно одни и те же значения – 28,2-28,6°С.

Дальше протестируем троллейбус №59 – судя по всему, во многих составах этого маршрута есть кондиционеры. Все форточки в нем оказались закрыты, но и по ощущениям, и по показаниям прибора температура тут выше, чем в автобусах. Термометр показал около 30°С сзади и 29,4°С впереди, то есть на 2-3 градуса меньше, чем на улице.

Метро – идеальный транспорт в жару, а в трамваях настоящий парник

Доезжаем до станции метро "Институт культуры" и спускаемся в переход. Температура в нем очень комфортная – 26,2-26,5°С. На самой станции и в вагоне метро непонятный прибор с проводками мы на всякий случай решили спрятать в пакет – мало ли как отреагируют на него пассажиры. Субъективно на платформе станции температура чуть ниже, чем в переходе, и термометр это подтверждает: минимальное значение, которое он показал, – 25,4°С.

В вагоне метро чуть теплее – 27,9-28,4°С, но во время движения сильно дует из форточек, поэтому ехать комфортно. На платформе станции метро "Площадь Якуба Коласа" мы получили минимальные из всего транспорта цифры – 24,7-25,2°С. А вот переход в сторону ЦУМа оказался не таким глубоким и прохладным, как на "Институте культуры", – здесь прибор показал цифры в пределах 28,7°С.

Если понаблюдать в центре города за проезжающими маршрутками, то, судя по тому, что все ездят с открытыми окнами, кондиционеры в них не включают. Температура в маршрутном такси №1547 оказалась около 34,4°С, то есть даже выше, чем на улице.

Но если сесть ближе к водителю возле форточки, ехать будет комфортно. Хотя в целом в этом виде транспорта нормально на любом месте за счет того, что микроавтобус небольшой и ездит на достаточно высокой скорости.

Дальше садимся в трамвай №3 и получаем самые высокие за всю поездку показатели – от 34,4°С сразу после закрытия дверей до 36°С, когда салон заполняется пассажирами. Судя по тому, что все встречные трамваи едут с открытыми окнами, ситуация по температуре в них аналогична. Кондиционера нет, а небольшие форточки и узкая щель в крыше при открытом люке не способны хорошо проветрить салон.

В результате трамваи хоть и являются одним из самых популярных видов транспорта для жителей некоторых районов, но больше остальных напоминают парник. Это единственный транспорт, где мы увидели пассажиров, вытирающих пот с лица, и даже у меня через 15 минут поездки кожа покрылась испариной. Хотя в целом ехалось нормально, но в час пик было бы, скорее всего, тяжеловато.

Завершаем нашу поездку около 17.00 в троллейбусе без кондиционера маршрута №49 от проспекта Рокоссовского до Чижовки. Там мы сделаем пересадку и с комфортом доедем до станции метро "Могилевская" в прохладном салоне автобуса №88. Жара на улице к вечеру начала спадать, но в троллейбусе оказалось достаточно душно, а прибор выдал 35,3-35,5°С. Однако во время движения, несмотря на то что людей было достаточно много, ехать было комфортно, так как из окон дул прохладный ветерок.

В 88-м автобусе предсказуемо прохладно, все окна в салоне оказались закрыты, а прибор показал 28,5-28,7°С.

Наш вердикт

Ожидаемо самый комфортный транспорт в жару, как, собственно говоря, и в любую погоду, – метро. На станциях прохладно – около 26°С при 32°С на улице, то есть температура ниже примерно на 6 градусов. В вагоне поезда чуть теплее, около 28°С, но поток воздуха из открытых форточек в движении хорошо охлаждает.

Судя по нашим наблюдениям, в Минске уже немало автобусов оборудовано кондиционерами, со временем количество такого транспорта увеличивается. Ехать в наземном транспорте с кондиционером гораздо приятнее, чем в автобусе или троллейбусе без него, и не стоит открывать окна. Как показала наша проверка, в троллейбусах некоторых маршрутов кондиционеры тоже начали появляться.

Температура в салоне транспорта с кондиционером на три-четыре градуса ниже температуры воздуха на улице. В автобусах и троллейбусах без кондиционера она обычно равна или чуть выше той, что снаружи.

Маршрутных такси и трамваев с работающим кондиционером в Минске мы не обнаружили. Во многих маршрутках по идее кондиционер должен быть, но, возможно, водители не включают его по причине неисправности или в целях экономии.

А вот в трамваях, судя по всему, система кондиционирования не устанавливается вообще. Из-за особенностей конструкции этот вид транспорта можно назвать самым некомфортным в жару для тех, кто ее не переносит. Здесь мы зафиксировали самую высокую температуру воздуха – 36°С. Проветривается вагон с помощью небольших форточек и нескольких люков в крыше. Чтобы вас обдувало ветерком во время движения, придется стать прямо под люком, потому что до сидящих пассажиров прохлада не долетает.

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