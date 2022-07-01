Сколько клубники можно съесть за один раз с пользой для здоровья?3
- 1.07.2022, 20:59
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Рекомендации врача.
- Есть ли какие-то нормы по употреблению клубники? И можно ли ее есть беременным? - спросила у aif.by гомельчанка.
- Желательно съедать в сутки не более 200 г этих ягод. Объясняет врач-гигиенист Инга Федоткова: «Но это не относится к тем, кому клубника противопоказана. Так, воздержаться от употребления этой ягоды следует людям с заболеваниями почек и мочевыделительной системы, особенно с циститом и пиелонефритом; людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а именно имеющим повышенную кислотность (гастрит, язву желудка и двенадцатиперстной кишки); осторожными необходимо быть при наличии аллергии на компоненты в составе клубники, в том числе на пыльцу.
Если у беременных нет противопоказаний, то клубника будет кстати, потому что она содержит фолиевую кислоту, которая влияет на развитие мозга и нервной системы будущего ребенка.