Медики рассказали, как употребление сладкого влияет на мозг 10.07.2022, 11:36

Также на когнитивные способности влияют содержащиеся в острой пище и специях вещества.

Продукты, которые мы употребляем, напрямую связаны с нашим самочувствием. Несбалансированный рацион с обилием вредных продуктов часто становится причиной развития ряда болезней. В частности, медики проследили связь между рядом заболеваний головного мозга, например, болезнью Альцгеймера, и рационом питания пациентов, пишет cursorinfo.co.il.

Ученые в ходе исследований выяснили, что воспаления в головном мозге и повреждение нервных клеток могут вызывать ежедневное употребление выпечки, сладостей и газированных напитков. Именно эти категории продуктов чаще всего сказываются негативно и на обще состоянии организма и могут стать причиной развития и других болезней. Потому врачи советуют свести их к минимуму.

Также негативно на когнитивных способностях может сказаться содержащийся в острой пище и специях капсаицин.

Медики советуют также отказаться и от чрезмерного употребления фаст-фуда жареной пищи из-за избытка трансжиров.

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