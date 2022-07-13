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В Украине ликвидировали замкомандира вертолетного полка РФ

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  • 13.07.2022, 10:22
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В Украине ликвидировали замкомандира вертолетного полка РФ
Виктор Пахольский

Высокопоставленный офицер оккупантов вернулся в Саратовскую область «грузом 200».

В Украине был ликвидирован очередной высокопоставленный офицер оккупационной армии РФ. Украинские воины уничтожили заместителя командира 39 вертолетного полка Виктора Пахольского.

Оккупант из Саратовской области превратился в "хорошего россиянина" в первую неделю июля. Об этом пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Заместитель командира 39 вертолетного полка подполковник Пахольский Виктор сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - отметил украинский военнослужащий.

Гибель Пахольского, а вместе с ним - еще одного оккупанта из Пугачевского района Саратовской области, некоего Александра Телятникова, подтвердили местные власти. Об их "денацификации" сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Роман Бусаргин.

Александр Телятников

"Александр Николаевич и Виктор Игоревич были настоящими патриотами. Они герои, которые навсегда останутся для нас всех примером мужества и отваги, верности своему долгу. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших. Их подвиг мы никогда не забудем", – выступил с дежурным заявлением Бусаргин.

В Саратовской области так "скорбят" по "денацифицированным" оккупантам, что не посчитали нужным ни разместить их фото, ни указать, где и в каком звании служили эти "герои"

А чтобы уж точно "не забыть подвиг" - ни местные СМИ, ни местные власти не опубликовали ни одной фотографии "героев" и не сообщили ни единого факта из их биографий, включая должности, звания и воинские части оккупационной армии, в составе которой эти "примеры мужества и отваги" выполняли преступные приказы и участвовали в агрессивной войне против Украины.

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