Пропагандист Соловьев озвучил безумную версию уничтожения складов РФ в Новой Каховке

Пропагандист Соловьев озвучил безумную версию уничтожения складов РФ в Новой Каховке20
- 14.07.2022, 9:32
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«Его заклинило».
Российские пропагандисты нашли "американский след" в уничтожении складов боеприпасов оккупантов в Новой Каховке. По их теории, координаты украинской армии якобы передал спутник США, который "завис" над городом накануне.
Эту безумную теорию произнес топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев и одна из приглашенных гостей его программы, передает УНИАН.
"Раздражает то, что над Новой Каховкой за несколько дней до этого (до уничтожения складов РФ) же спутник прошел американский прошел. Дал координаты...",- заявил Соловьев.
"Эксперт" в студии добавила, что во время удара спутник "заклинило, он не завис".
Напомним, 8 июля украинские войска в третий раз разгромили склад боеприпасов РФ в Новой Каховке на Херсонщине. Взрыв был мощный, после него некоторое время было детонирования.
Подрыв складов оккупантов может быть элементом подготовки украинских защитников к контрнаступлению. Свыше сто российских оккупантов были убиты еще около 200 ранены.
Вечером понедельника, 11 июля, склад боекомплекта российских захватчиков в Новой Каховке На Херсонщине снова подвергся удару украинских защитников.